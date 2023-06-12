В Мариуполе восстановили работу мобильной связи

Жителям Мариуполя вновь доступны сервисы мобильной связи. Фото: ДАН

В Мариуполе восстановили работу сервисов мобильной связи. Ранее республиканский оператор «Феникс» заявил об аварии на волоконно-оптических линиях, в результате чего в городе пропала связь. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— Работниками Республиканского оператора связи устранены последствия аварии на волоконно-оптических линиях связи в Мариуполе. Все услуги в сфере телекоммуникаций предоставляются абонентам в штатном режиме, — отметили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе оператора сообщили о повышении качества связи в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Специалисты завершили монтаж новых объектов связи в Мариуполе и Железном Порту Херсонской области, а на трех объектах связи в Шахтерске и Горловке провели модернизация оборудования. Это повысило среднюю скорость мобильного интернета с пакетной передачей данных четвертого поколения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Мариуполя обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Башкортостана

Стороны договорились продолжать взаимодействие по разным вопросам (подробнее)