Под контролем ФРТ ведется строительство и модернизация 24 котельных в Мариуполе

В Мариуполе ведется строительство и модернизация 24 котельных. Фото: ДАН

Под контролем публично-правовой компании «Фонд развития территорий» ведется строительство и модернизация 20 стационарных и 4 блочно-модульных котельных в Мариуполе. До конца 2023 года на этих объектах оптимизируют технологические процессы и установят современное оборудование, которое повысит эффективность работы котельных.

- Завершаются работы по замене котлоагрегатов в трех стационарных котельных – «Восточная», «Западная» и «ЖМР-16», которые обеспечивают теплом 573 объекта, в том числе 453 многоквартирных дома и 37 социальных учреждений. Пусконаладочные работы энергоустановок намечены на первую половину октября, - сообщил гендиректор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

В компании добавили, что в результате проверок трех технически устаревших стационарных котельных восстановление этих объектов экономически не целесообразно, поэтому потребителей переключат на одну современную блочно-модульную установку.

Напомним, что в Мариуполе продолжают работы по подготовке жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону. Специалисты провели опрессовки в 996 многоквартирных домах.

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