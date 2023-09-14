Забайкальский край отремонтировал ясли-сад в Старобешевской районе ДНР

Забайкальский край помог отремонтировать ясли-сад в Старобешевской районе. Фото: Министерство образования и науки ДНР
Специалисты Забайкальского края помогли восстановить Старобешевский ясли-сад «Улыбка». Регион-шеф установил новые трубопроводы наружного водоснабжения. Об этом сообщает Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.
- Специалисты провели замену проводки, полностью обновили розетки и выключатели, а также установили новые светильники. Старую электропроводку заменили, чтобы подключить новое оборудование в пищеблоке. В садике установили новые трубопроводы наружного водоснабжения. Теперь вода поступает на все этажи здания яслей-сада, - отмечают в ведомстве.
Напомним, что ЯНАО восстанавливает детский сад «Барвинок» в селе Вольное Волновахского района. Сейчас на объекте строители демонтируют поврежденную отделку, выполняют инженерные работы.
Кроме того, Сахалинская область закончила ремонтные работы в Шахтерской школе №18. Перед началом учебного года регион-шеф завершил асфальтирование пришкольной территории.
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