В ДНР разминировано почти пять тысяч гектар сельхозземель от ВОП с 2022 года

В ДНР с 2022 года разминировано почти пять тысяч гектар сельхозземель от ВОП. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике разминировали почти пять тысяч гектар сельскохозяйственных земель от взрывоопасных предметов с 2022 года. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия региона.

- За 2022 году проведены работы по очистке местности от взрывоопасных предметов на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,4 тысячи гектаров на территории Володарского, Новоазовского, Першотравневого районов, в настоящее время введены в оборот — 986 га, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в этом году обследовали 3,5 тысячи гектар сельхозземель в регионе для дальнейшего вовлечения земель в оборот. Работы проводились в четырех районах Республики - в Володарском, Першотравневом, Тельмановском, Шахтерском, а также в Мариуполе и Докучаевске.

Напомним, что Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества пиротехнику МЧС России за разминирование территории ДНР. Он обнаружил и обезвредил более 400 взрывоопасных предметов.

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