ВСУ за ночь выпустили по трем районам Донецка 36 натовских снарядов

ВСУ за ночь выпустили по Донецку 36 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за ночь обстреляли три района столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Противник выпустил 36 снарядов калибром 155 мм, из них семь кассетного типа. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- За период с 21:00 13 сентября до 9:00 14 сентября, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 36 снарядов калибром 155 мм, из них 7 кассетного типа, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что 13 сентября ВСУ выпустили по территории ДНР 188 боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили восемь мирных жителей в Донецке и Горловке. Повреждены 23 жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

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