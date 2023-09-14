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НовостиПолитика14 сентября 2023 7:13

ВСУ за ночь выпустили по трем районам Донецка 36 натовских снарядов

Территория города Донецка за ночь подвергалась обстрелам ВСУ 11 раз
Владислав ГУЩИН
ВСУ за ночь выпустили по Донецку 36 снарядов из артиллерии (архивное фото)

ВСУ за ночь выпустили по Донецку 36 снарядов из артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за ночь обстреляли три района столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Противник выпустил 36 снарядов калибром 155 мм, из них семь кассетного типа. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- За период с 21:00 13 сентября до 9:00 14 сентября, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 36 снарядов калибром 155 мм, из них 7 кассетного типа, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что 13 сентября ВСУ выпустили по территории ДНР 188 боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили восемь мирных жителей в Донецке и Горловке. Повреждены 23 жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

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