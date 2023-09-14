За сутки ВСУ ранили восемь мирных жителей ДНР

ВСУ выпустили по ДНР 188 боеприпасов за сутки, в том числе с кассетной боевой частью (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР 188 боеприпасов. В результате обстрела ранения получили восемь мирных жителей в Донецке и Горловке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 23 жилых дома в Киевском и Петровском районах Донецка, Горняцком районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 39 обстрелов из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском — 14 обстрелов из РСЗО, ударного БпЛА, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, — заявили в СЦКК.

Военные эксперты ведомства зафиксировали три обстрела на ясиноватском направлении из артиллерии 155 мм. Всего за сутки украинские войска 57 раз открыли огонь по ДНР.

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