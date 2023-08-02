Владимир Путин вручил орден Мужества пиротехнику МЧС России за разминирование территории ДНР

Сергей Кулагин на территории ДНР обнаружил и обезвредил более 400 взрывоопасных предметов. Фото: МЧС России

Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества пиротехнику МЧС России за разминирование территории Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

- 2 августа в Кремле Владимир Путин вручил орден Мужества старшему офицеру пиротехнического отдела управления (пиротехнических и специальных кинологических работ) Центра «Лидер» МЧС России Сергею Кулагину. Он проявил мужество, самоотверженность и отвагу, при исполнении служебного долга: майор выполнял работы по разминированию территории Донецкой Народной Республики, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что Сергей Кулагин на территории ДНР обнаружил и обезвредил более 400 взрывоопасных предметов. Однако в результате подрыва противопехотной мины сотрудник МЧС получил ранения. Он смог оказать помощь себе и пострадавшим рядом пиротехникам отряда.

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