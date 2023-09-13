Украинские войска ранили двух человек в прифронтовом Петровском районе Донецка

Под огнем ВСУ оказалась западная часть Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела украинских войск на западе Донецка пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что оба раненых - из прифронтового Петровского района. На момент обстрела они находились на улице Косарева.

- При обстреле Петровского района по улице Косарева ранены мужчина 1971 года рождения и женщина 1959 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о ранении шести жителей ДНР под обстрелами ВСУ 13 сентября. Огнем украинских войск повреждены 22 дома и два объекта гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке и Горловке. Всего в этот день противник совершил 42 обстрела, выпустив по мирным городам Республики 145 боеприпасов. Применялась реактивная и ствольная артиллерия калибром 122, 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, а также противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: ВСУ с самолета обстреляли Донецк и Макеевку просроченными ракетами

Украинские войска ночью выпустили по Донецку и Макеевке две противорадиолокационные ракеты HARM с истекшим гарантийным сроком эксплуатации (подробнее)