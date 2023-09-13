Элла Памфилова заявила, что выборы в новых регионах прошли на высоком уровне

Выборы в новых регионах прошли на высоком уровне Фото: Александр ИВАНОВ

Первые выборы в Донецкой Народной Республике и в других новых регионах России прошли на высоком профессиональном уровне. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

- Свои первые выборы и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области провели на очень высоком профессиональном уровне, - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

Председатель Центризбиркома добавила, что все международные эксперты, которые наблюдали за избирательным процессом выразили такое мнение.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике наблюдали за избирательным процессом эксперты из Индонезии, Ирана, Камеруна, Португалии, Сербии, США и Франции. Они отмечали, что голосование на выборах городского совета и депутатов Народного совета ДНР проходили прозрачно и демократично.

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