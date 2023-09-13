Денис Пушилин: В Авдеевке практически не осталось мирного населения из-за ВСУ

Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке практически не осталось мирных жителей из-за ВСУ. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что вооруженные формирования Украины сделали все, чтобы Авдеевка стала непригодной для жизни мирных жителей.

- В Авдеевке практически не осталось мирных жителей. Украинские вооруженные формирования сделали все, чтобы вытеснить и сделать невозможной жизнь для гражданских лиц, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин рассказал о потерях вооруженных сил Украины при попытке штурма поселка Опытное. По его словам, украинские войска потеряли около 100 человек личного состава.

Кроме того, российские бойцы из 1-й Славянской бригады успешно обороняют поселок Опытное. Противник пытается штурмовать позиции, однако несет тяжелые потери и не может выбить бойцов 1-го Донецкого армейского корпуса из населенного пункта.

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