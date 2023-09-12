Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 16:38

Моргун проверил работу стройбригад в поселках Старый Крым, Талаковка и Сартана

Мэр Мариуполя продолжает инспектировать восстановление индивидуальных жилых строений в городе
Ирина ДМИТРИЕВА
Регулярные выезды на стройплощадки власти города будут продолжать. Фото: ТГ/Моргун

Регулярные выезды на стройплощадки власти города будут продолжать. Фото: ТГ/Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун продолжает инспектировать восстановление индивидуальных жилых строений в городе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что в этот раз проверил работу местных строительных бригад в поселках Старый Крым, Талаковка и Сартана.

- На некоторых объектах работы близятся к завершению, на других - в самом разгаре. В целом восстановление домов идет согласно планам, - заявил Моргун.

По словам мэра, рабочие обеспечены инструментом, а на объекты, подлежащие восстановлению, доставлены необходимые строительные материалы.

- Регулярные выезды на стройплощадки буду продолжать. Завтра проинспектирую ход ремонтно-восстановительных работ в Ильичевском районе, - отметил мэр Мариуполя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе проинспектируют работу стройбригад в частном секторе. До конца года строители планируют отремонтировать 100 частных домов в приморском городе ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе восстановили порядка 1 600 частных жилых домов

Всего на левобережье Мариуполя строители уже отремонтировали более 100 индивидуальных жилых строений (подробнее)