В Мариуполе проинспектируют работу стройбригад в частном секторе

Власти проконтролируют своевременный завоз материалов и распределение загрузки строителей. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе проинспектируют работу строительных бригад, которые занимаются восстановлением частного сектора. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

На аппаратном совещании в горадминистрации он уточнил, что необходимо будет сделать на текущей неделе.

- Проинспектировать работу стройбригад в частном секторе. С октября наши строители начнут закрывать тепловой контур в домах барачного типа, в планах до конца года - 100 домов. Контролируем своевременный завоз материалов и распределение загрузки строителей, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе восстановили порядка 1 600 частных жилых домов. Мэр города проверил ход восстановления пяти из них в Орджоникидзевском районе. Он уточнил, что всего на левобережье Мариуполя стройбригады уже отремонтировали более 100 индивидуальных жилых строений. В планах на сентябрь - восстановить еще около 30 домов со степенью повреждений до 50 процентов.

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