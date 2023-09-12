Москва передала новое спортивное оборудование и инвентарь для школ Донецка

В учебные заведения доставили оборудование и инвентарь, необходимые для проведения уроков физкультуры. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецк продолжает поступать помощь от шефа-региона - города Москвы. На этот раз поддержка была оказана местным школам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в учебные заведения доставили оборудование и инвентарь, необходимые для проведения уроков физкультуры.

- Сегодня образовательные учреждения города получили спортивное оборудование и инвентарь. Все это будет использоваться для занятий физической культурой, - рассказал мэр.

Напомним, ранее в Донецк из Москвы уже поступало новое спортивное оборудование и инвентарь. Как заявил тогда мэр города Алексей Кулемзин, это значительно улучшит материальную базу спортивных залов. А ребята, когда придут в школу, будут с еще большей радостью ходить на занятия по физической культуре.

Кроме того, в рамках гуманитарной помощи Москва передала Донецку порядка двух тысяч школьных досок. Их распределят по учебным заведениям.

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