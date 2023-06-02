Мэр Кулемзин: В Донецк из Москвы поступило новое спортивное оборудование

В Донецк из Москвы прибыл спортивный инвентарь Фото: ТГ/Кулемзин

2 июня 2023 года в школы Донецка от региона-шефа города Москвы поступило новое спортивное оборудование и инвентарь. Теперь дети после начало учебного года смогут с большей радостью ходить на занятия по физической культуре. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Это значительно улучшит материальную базу спортивных залов. А ребята, когда придут в школу, будут с еще большей радостью ходить на занятия по физической культуре, - отметил глава администрации города.

Тем временем глава города Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что автомобильные дороги преображаются в столице Республики. Согласно утвержденных планов в разных районах города проводится текущий ремонт автодорог, ручная и механизированная уборка улиц, покраска транспортных и пешеходных ограждений, а также путепроводов и мостов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больницу Иловайска доставили гуманитарный груз

Медицинское учреждение получило пульсактиметры, тонометры, концентраторы и рециркуляторы (подробнее)