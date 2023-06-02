Мэр Кулемзин: Автомобильные дороги преображаются в Донецке

Дорожники заасфальтировали автомобильную стоянку, расположенную у торгового комплекса «Юзовский пассаж». Фото: ТГ/Кулемзин

Автомобильные дороги в Донецке преображаются. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что согласно утвержденных планов в разных районах города проводится текущий ремонт автодорог, ручная и механизированная уборка улиц, покраска транспортных и пешеходных ограждений, а также путепроводов и мостов.

На днях работники предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» заасфальтировали автомобильную стоянку, расположенную у торгового комплекса «Юзовский пассаж».

- На ее ненадлежащее состояние ранее неоднократно обращали внимание жители города, - отметил Кулемзин.

Сообщается также, что дорожники продолжили выполнение комплекса работ в микрорайоне Текстильщик.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР отремонтируют более 173 километров дорог в семи городах. Речь идет о Горловке, Макеевке, Докучаевске, Кировском, Ясиноватой, Снежном и Шахтерске. Кроме того, в регионе подписали с Росавтодором меморандум о пятилетнем плане развития автомобильных дорог. Все работы будут направлены на расширение транспортных коридоров.

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