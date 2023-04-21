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НовостиПолитика21 апреля 2023 18:28

Москва передала Донецку две тысячи школьных досок

Их распределят по школам города
Виктория ПОДАРОВА
Доски и спортинвентарь передадут школам Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Доски и спортинвентарь передадут школам Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

В рамках гуманитарной помощи Москва передала Донецку порядка двух тысяч школьных досок, а также спортивное оборудование. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзинв в своем телеграм-канале.

— Сегодня школы города получили около двух тысяч классных досок (меловых и маркерных), а также спортивное оборудование. Большое спасибо шефу-региону Москве за помощь учреждениям образования, — отметил глава города.

Напомним, что ранее подшефные луганские дошкольные учреждения получили от Департамента образования и науки города Москва 632 комплекта игровой мебели. В числе поступившей мебели — игрушечные больницы, парикмахерские и кухни для детей. Местные власти отметили, что педагоги, дети и родители очень благодарны москвичам за такой щедрый подарок.