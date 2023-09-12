В ДНР запустили круглосуточный чат-бот «Помощник ЖКХ»

Жители могут сообщить о некачественном выполнении коммунальщиками ремонтных работ на сетях водо- и теплоснабжения, их бездействии и тому подобное. Фото: Минстрой ДНР

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР запустило круглосуточный чат-бот «Помощник ЖКХ» в сети телеграм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что с помощью данного чата жители могут получить ответы на все вопросы касательно работы коммунальных служб в Республике. Сюда же можно будет сообщить о некачественном выполнении коммунальщиками ремонтно-восстановительных работ на сетях водо- и теплоснабжения, бездействии ремонтных бригад и тому подобное.

- Обращаем внимание, что по вопросам аварийных ситуаций, в первую очередь, необходимо обратиться в управляющую компанию либо администрацию населенного пункта. В случае бездействия служб и ведомств, жители могут отправить обращение в чат-бот Минстроя ДНР, - уточнили в министерстве.

Сообщается также, что в Минстрое ДНР работают горячие линии для обращений граждан. Контактные номера телефонов +7 (856) 334 98 11, +7 (949) 308 49 11.

Напомним, в Донецке изменили номер отдела контроля ЖКХ. Звонки принимаются с мобильных и стационарных телефонов на номер 113.

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