Денис Пушилин поручил наладить работу горячих линий ведомств и министерств ДНР. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поручил наладить работу горячих линий в ДНР. Глава региона отметил, что сейчас из 400 номеров работают 350, хотя раньше только 120.

— Три недели назад поручил разобраться с неработающими горячими линиями, на которые невозможно дозвониться. Сделали повторный анализ – ситуация значительно улучшилась: 350 из 400 номеров работают (ранее только 120). Поручил срочно исправить ситуацию тем, у кого еще не налажена эта работа.

Денис Пушилин подчеркнул, что при проверке специалисты не смогли дозвониться в Донецкий городской центр Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава, на номера телефонов «Отис-Дона», «Громады», КП «Кировец», отдела по работе с обращениями граждан администрации Горловки, на горячую линию администрации Шахтерска, в «Харцызскгорсвет».

— Повторю: недопустимо, чтобы горячие линии, диспетчерские и контактные телефоны различных служб не работали. Это простейший и самый удобный для людей способ взаимодействия. И такая возможность у наших жителей должна быть! — добавил врио Главы.

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