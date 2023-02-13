В Донецке изменили номер отдела контроля ЖКХ

В городе продолжают расчищать дороги и тротуары. Фото: Кулемзин/ТГ

С 13 февраля в Донецке изменили номер телефона отдела контроля за деятельностью жилищно-коммунальных предприятий администрации Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По вопросам работы предприятий сферы ЖКХ в диспетчерскую (дежурную) службу следует обращаться по номеру 113. Звонки принимаются как со стационарных, так и с мобильных телефонов, — подчеркнул Алексей Кулемзин.

Тем временем ночью ночью на улице Донецка вышла коммунальная техника для расчистки дрог от снега. Для уборки дорог 13 февраля было задействовано более 46 единиц коммунальной техники, а также более 140 тонн посыпочных материалов.

— Использовано 318,9 т технической соли и 142,8 т посыпочного материала. Расчищено 678,66 км и посыпано 1745 км дорог, а также расчищено 1850 тыс. м² тротуаров, — добавил мэр.

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