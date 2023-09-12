Военный следственный комитет займется расследованием смерти военкора Дубового Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорожно-транспортное происшествие в Донецке, в котором 11 сентября погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой будет расследовать военный следственный комитет. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

- Дело будет передано в военный следственный комитет. Произошло ДТП, как и множество, к сожалению других. На него выехали сотрудники полиции, зафиксировали, собрали материалы, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что водитель, который сбил насмерть военкора не скрывался с места происшествия.

Напомним, что причиной смерти известного военного корреспондента стало дорожно-транспортное происшествие на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема в центре Донецка. По словам депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, 12 сентября в столицу ДНР к журналисту должна была приехать его жена. Геннадий Дубовой купил к ее встрече цветы и уже подходил к дому, когда его сбила машина.

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