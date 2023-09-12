Геннадий Дубовой в день гибели. Фото: скриншот из видео в соцсетях

11 сентября в Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что причиной смерти известного военного корреспондента стало ДТП на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема в центре Донецка.

Депутат подчеркнул, что военкор вышел из дома, чтобы купить цветы жене перед ее приездом.

— Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами, — отметил Бердичевский.

Дубовой вступил в ополчение в 2014 году, и вместе с единомышленниками прошел весь путь становления легендарного подразделения «Спарта», созданного Моторолой. Также являлся членом организации «Ветераны Новороссии» и Союза добровольцев Донбасса. Участвовал во всех знаковых сражениях в Донбассе, кроме Дебальцевской операции, так как получил ранение в Донецком аэропорту. С начала проведения СВО был морпехом-разведчиком, по совместительству работал военкором.

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