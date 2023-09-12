Водитель, сбивший военкора Дубового в Донецке, не скрывался с места ДТП

Сбивший Дубового водитель не скрылся с места преступления, с ним работает полиция (архивное фото). Фото: МВД ДНР

Водитель, сбивший военкора Геннадия Дубового в центре Донецка 11 сентября, не скрылся с места ДТП, с ним работают полицейские. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики.

— Водитель, сбивший военкора Геннадия Дубового, не скрывался с места происшествия, с ним работают сотрудники правоохранительных органов, — заявили в силовом ведомстве ДНР.

Как сообщала «КП Донецк», донецкий военкор Геннадий Дубовой погиб 11 сентября в результате ДТП на пересечении бульвара Шевченко и улицы Артема в центре Донецка.

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что военкор вышел из дома, чтобы купить цветы жене.

Геннадий Дубовой вступил в ополчение в 2014 году, и вместе с единомышленниками прошел весь путь становления легендарного подразделения «Спарта». С начала проведения СВО был морпехом-разведчиком, по совместительству работал военкором.

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