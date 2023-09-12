Российские войска отразили атаки ВСУ в районах Авдеевки, Андреевки и Майорска

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки Фото: Александр КОЦ

За сутки российские войска отразили пять атак ВСУ в районах Авдеевки, Андреевки и Майорска. На Донецком направлении противник потерял до 255 украинских военнослужащих, а также девять единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Противник потерял свыше 255-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и «Ураган». Также было уничтожено 41 БПЛА противника.

Напомним, что российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении. За сутки противник потерял на данном направлении до 140 человек личного состава, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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