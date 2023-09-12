Российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская авиация уничтожила склад боеприпасов противника на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ, - рассказали в ведомстве.

На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. За сутки противник потерял на данном направлении до 140 человек личного состава, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Напомним, что российские бойцы из 1-й Славянской бригады успешно обороняют поселок Опытное под Донецком. Противник на данном направлении несет серьезные потери в живой силе и технике.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росгвардейцы помогли раненым в парке жителям при обстреле ВСУ Донецка

При обстреле ВСУ Донецка бойцы Росгвардии оказали помощь раненым гражданам и доставили их в больницу (подробнее)