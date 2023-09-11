Мужчина получил ранение в поселке Еленовка под Донецком

В ДНР ранен мужчина 1991 года рождения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР сообщили о еще одном мирном жителе, пострадавшем в Республике 11 сентября. Данные обнародовало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент зафиксирован в поселке, расположенном неподалеку от Донецка.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Еленовка - ранен мужчина 1991 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска ранили женщину при обстреле Киевского района Донецка. Вследствие очередного артудара ВСУ по улице Марковникова в столице ДНР пострадала мирная жительница. Известно также, что украинские войска за день выпустили по Донецку почти 200 натовских снарядов и 8 ракет из РСЗО. Пятая часть из выпущенных ими боеприпасов - кассетного типа.

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