Украинские войска ранили женщину при обстреле Киевского района Донецка

Пострадавшая - 1971 года рождения
Фото: Олег УКЛАДОВ
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, вследствие чего получила ранения мирная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что на момент обстрела женщина находилась на улице Марковникова.
- При обстреле Киевского района по улице Марковникова ранена женщина 1971 года рождения, - проинформировал Кулемзин.
Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины 11 сентября обстреляли дошкольное учреждение в Петровском районе Донецка. В результате украинской агрессии было зафиксировано прямое попадание снаряда в здание МБДОУ «Детский сад № 314 города Донецка» по улице Архитекторов.
Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка был поврежден многоквартирный жилой дом на улице Салтыкова - Щедрина, 4.
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