Украинские войска ранили женщину при обстреле Киевского района Донецка

Пострадавшая - 1971 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, вследствие чего получила ранения мирная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что на момент обстрела женщина находилась на улице Марковникова.

- При обстреле Киевского района по улице Марковникова ранена женщина 1971 года рождения, - проинформировал Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины 11 сентября обстреляли дошкольное учреждение в Петровском районе Донецка. В результате украинской агрессии было зафиксировано прямое попадание снаряда в здание МБДОУ «Детский сад № 314 города Донецка» по улице Архитекторов.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка был поврежден многоквартирный жилой дом на улице Салтыкова - Щедрина, 4.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстрелом обесточили два поселка под Волновахой в ДНР

Без электроснабжения остались жители поселка Керменчик и частично - села Новопетриковка (подробнее)