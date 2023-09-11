ВСУ обстреляли детский сад в Петровском районе Донецка

В результате обстрела детского сада повреждена кровля, остекление и фасад. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли детский сад в Петровском районе Донецка. В результате украинской агрессии зафиксировано прямое попадание снаряда в здание дошкольного учреждения. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314, — заявил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», за сутки украинские войска выпустили по Республике 244 боеприпаса. В результате обстрела пострадали три мирных жителя в Александровке и Макеевке. Повреждены 17 домов в Донецке, Александровке и Горловке. Эксперты СЦКК ДНР зафиксировали 47 обстрелов со стороны ВСУ на донецком направлении, 21 обстрел — на горловском, и один — на ясиноватском. Боевики открывали огонь по Республике с применением боеприпасов с кассетной боевой частью, артиллерии и реактивной системы залпового огня.

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