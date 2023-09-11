Многоквартирный жилой дом поврежден обстрелом ВСУ в Петровском районе Донецка

Украинские войска нанесли очередной артиллерийский удар по Донецку. Фото (архив): УНМ ДНР

В результате обстрела Петровского района Донецка был поврежден многоквартирный жилой дом. Кроме того, пострадал детский сад, расположенный в этой части города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября по состоянию на 18:00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: город Донецк Петровский район - повреждена кровля здания МБДОУ «Детский сад № 314 г. Донецка» по улице Архитекторов; улица Салтыкова- Щедрина, 4 - многоквартирный жилой дом, - говорится в сообщении представительства.

По данным СЦКК, обстрел был зафиксирован в 13:35 и велся со стороны населенного пункта Максимильяновка. Оттуда по Петровскому району Донецка были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм.

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