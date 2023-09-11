ВСУ за день выпустили по Донецку почти 200 натовских снарядов и 8 ракет из РСЗО

Противник продолжает обстреливать Донецк из натовского вооружения Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, 11 сентября, украинские войска выпустили по Донецку почти 200 натовских снарядов и 8 ракет из РСЗО. Пятая часть из этих боеприпасов - кассетного типа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что за этот период Донецк и его окрестности 67 раз подверглись обстрелам ВСУ.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также пгт Александровка укронацисты выпустили 198 снарядов калибром 155 мм, из них 37 кассетного типа, а также 8 ракет из РСЗО, - заявил градоначальник.

Сообщается также, что в Киевском районе по улице Марковникова была ранена женщина 1971 года рождения. Кроме того, повреждена инфраструктура города. Так, в Кировском районе пострадали дома по улице Сергеевская, в Куйбышевском - по улицам Колесниковой, Рыбалко, Спартака, Лузина и переулку Колхозному. Также произошло прямое попадание в здание школы № 71. Тем временем в Петровском районе поврежден многоквартирный жилой дом по улице Салтыкова-Щедрина и пострадало здание детского сада № 314.

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