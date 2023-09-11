Возвращался с букетом роз для жены: Как погиб военкор Геннадий Дубовой

Геннадий Дубовой в день гибели. Фото: скриншот видео

11 сентября в Донецке под колесами машины погиб известный донецкий военкор Геннадий Дубовой. Трагедия произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема.

- 12 сентября в Донецк должна была приехать жена Геннадия Дубового. Военкор купил к ее встрече цветы и уже подходил к дому, когда его сбила машина, - сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Уроженец Павлограда Геннадий Дубовой работал журналистом с 1995 года. В начале вооруженного конфликта он ушел в ополчение. Боевой путь Геннадий Дубовой начинал в Абхазии в 1992-1993 годах в сводной группе добровольцев, снайперам. Потом была Чечня. Он приехал как военкор, а остался как боец в группе разведчиков Кононова.

В Новороссии Геннадий участвовал во всех сражениях, кроме Дебальцевской операции. Причина - в полученном в Донецком аэропорту ранении.

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