ВСУ обстрелом обесточили два поселка под Волновахой в ДНР

Без света остался 171 абонент Волновахского РЭС Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска обстрелом обесточили поселок Керменчик в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что вследствие обстрела были отключены четыре электроподстанции. В результате без света остались более 170 местных жителей.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября по состоянию на 18:00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: населенный пункт Керменчик (Великоновоселковский район): обесточены 4 трансформаторные подстанции, без энергоснабжения 171 абонент Волновахского РЭС (населенный пункт Малый Керменчик, частично населенный пункт Новопетриковка), - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее поступила информация о том, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в селе Керменчик Волновахского района ДНР ранения получил мужчина, его госпитализировали в больницу.

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