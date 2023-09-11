При обстреле ВСУ Волновахского района ДНР ранения получил мужчина

Житель села Керменчик в ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в селе Керменчик Волновахского района ДНР ранения получил мужчина, которого госпитализировали в больницу. Об этом сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации района.
- Сегодня, 11.09.2023, в следствии обстрела села Керменчик, ранения получил мужчина 1988 года рождения. Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу города Волноваха. Будьте бдительны и берегите себя, - отмечают в службе.
По данным СЦКК ДНР, примерно в 9 утра по селу Керменчик украинские боевики выпустили четыре снаряда из натовской артиллерии. Противник ввел огонь со своих позиций в районе населенного пункта Богоявленка.
Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Червоногвардейском районе Макеевки был ранен мужчина, которого доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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