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НовостиПолитика11 сентября 2023 7:14

ВСУ за час выпустили по трем районам Донецка 31 снаряд из артиллерии

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка, выпустили 31 снаряд из артиллерии за час
Владислав ГУЩИН
ВСУ за час выпустили по столице ДНР 31 снаряд из артиллерии

ВСУ за час выпустили по столице ДНР 31 снаряд из артиллерии

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить артиллерийские удары по столице ДНР. Примерно с девяти утра украинские боевики выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка 31 снаряд калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 09:05 по 09:50 противник восемь раз подвергал обстрелу столицу ДНР. За это время украинские боевики выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка 27 натовских снарядов. ВСУ ввели огонь из района Карловки, Яснобродовки, Горняка, Орловки и Галицыновке.

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