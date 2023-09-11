ВСУ за час выпустили по трем районам Донецка 31 снаряд из артиллерии

ВСУ за час выпустили по столице ДНР 31 снаряд из артиллерии Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить артиллерийские удары по столице ДНР. Примерно с девяти утра украинские боевики выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка 31 снаряд калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 09:05 по 09:50 противник восемь раз подвергал обстрелу столицу ДНР. За это время украинские боевики выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка 27 натовских снарядов. ВСУ ввели огонь из района Карловки, Яснобродовки, Горняка, Орловки и Галицыновке.

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