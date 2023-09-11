ВСУ за сутки ранили трех мирных жителей ДНР

В результате обстрелов пострадали три мирных жителя в Александровке и Макеевке (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 244 боеприпаса, в том числе с кассетной боевой частью. В результате обстрелов ранены три мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Александровке, Червоногвардейском районе Макеевки. Повреждены 17 домостроений в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, — заявили в СЦКК. — Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловки.

Под огнем боевиков оказался Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Макеевка и Широкая Балка

— На донецком направлении противник совершил 47 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском — 21 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На ясиноватском направлении зафиксировано два обстрела из артиллерии 155 мм, — заявили в ведомстве.

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