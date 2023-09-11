В Червоногвардейском районе Макеевки ранен мужчина от обстрела ВСУ

В Макеевке ранен мужчина, пострадавший доставлен в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Червоногвардейском районе Макеевки ранен мужчина. Пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщил глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров.

- Червоногвардейский район подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела мужчина получил ранения. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, - написал в телеграм-канале мэр города.

Владислав Ключаров добавил, что также было зафиксировано прямое попадание в кровлю жилого дома.

Напомним, ранее в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что около 11 утра вооруженные формирования Украины выпустили 13 кассетных снарядов по Донецку и Макеевке. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки.

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