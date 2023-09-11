ВСУ выпустили более десяти кассетных снарядов по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили 13 кассетных снарядов по Донецку и Макеевке Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 13 кассетных снарядов по Донецку и Макеевке. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 10:50 по 11:15 ВСУ обстреливали Куйбышевский и Кировский районы Донецка. За этот промежуток времени украинские боевики выпустили десять кассетных боеприпасов. Противник ввел огонь со своих позиций в районах Галицыновке и Горняка.

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