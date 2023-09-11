В ДНР снова повысили цены на топливо

Автомобильное топливо популярных марок ощутимо подорожало Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР снова подняли цены на самые популярные марки топлива. Об этом стало известно из данных, опубликованных государственным унитарным предприятием Республики «Республиканская топливная компания».

Согласно предоставленной информации, на государственных заправках Донецкой Народной Республики цена на бензин марки А-95 теперь поднялась с 65 до 67 рублей за литр, на А-92 - с 59 до 60 руб./л. Кроме того, на пять рублей подорожало дизельное топливо, сейчас его цена за литр составляет 74 рубля.

Напомним, ранее в ДНР назвали причину роста цен на топливо. Как заявили в «РТК», повышение стоимости бензина на автозаправках связано с ростом закупочных цен на нефтепродукты. В компании также напомнили, что в Республике не применяют демпфирующий механизм сглаживания цен на нефтепродукты. Поэтому цены на топливо здесь гораздо выше, чем в других регионах России. Кроме того, снабжение региона нефтепродуктами ведется с «колес», а запас топлива составляет более двадцати дней.

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