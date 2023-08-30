В ДНР назвали причину роста цен на топливо

В Республике не применяют демпфирующий механизм сглаживания цен на нефтепродукты, поэтому цены на топливо здесь гораздо выше, чем в других регионах России. Фото: energy.lpr-reg.ru

В ДНР пояснили причину роста цен на топливо на государственных автозаправочных станциях. Как оказалось, подорожание бензина связано с ростом закупочных цен на нефтепродукты. Об этом сообщили ДАН в ГУП «Республиканская топливная компания».

- Рост закупочных цен на нефтепродукты с начала года составил на бензин АИ-95 - 74%, АИ-92 - 71%, на дизельное топливо - 42%. Этим вызван рост розничных цен, - заявили там.

В компании также напомнили, что в ДНР не применяют демпфирующий механизм сглаживания цен на нефтепродукты. Поэтому цены на топливо здесь гораздо выше, чем в других регионах России.

Сообщается также, что снабжение Республики нефтепродуктами ведется с «колес», а запас топлива составляет более двадцати дней.

Напомним, ранее заявлялось, что в ДНР не наблюдают проблем с топливом на заправках в связи с увеличением автомобильного потока в Крым. Как пояснили в «Республиканской топливной компании», они контролируют ситуацию.

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