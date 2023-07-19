В ДНР не наблюдают проблем с топливом на заправках в связи с увеличением автомобильного потока в Крым

На заправках есть топливо и сопутствующие товары. Фото: mintoplnr.ru

Ситуация на заправках в Донецкой Народной Республике контролируемая, дефицита топлива в связи с увеличением автомобильного потока в Крым на них нет. Об этом сообщили ДАН в ГУП ДНР «Республиканская топливная компания».

Там уточнили, что со всеми поставленными задачи удается справляться.

- Топливо на заправках у нас есть. Все нормально, со всеми вызовами справляемся, - заявили в компании.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин временно отменил комендантский час в Республике в связи с ситуацией на Крымском мосту. Он заявил, что проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный, меры безопасности усилены. Пушилин также поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на заправках по пути следования машин и наличие сопутствующих товаров. Всем пассажирам, которые въезжают на территорию Донецкой Народной Республики, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться.

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