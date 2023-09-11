Челябинская область запустит производство металлопластиковых окон в Ясиноватой. Фото: АГ ДНР

Предприниматели Челябинской области запустят производство металлопластиковых окон и стеклопакетов в Ясиноватой. В скором времени предприятие будет запущено, в котором появятся новые рабочие места. Об этом ДАН сообщил глава администрации Дмитрий Шевченко.

- Первой будет линия по сборке пластиковых окон, далее привезут линию по сборке стеклопакетов. Таких линий в Республике всего несколько. Основная задача — закрыть потребность Ясиноватой и района, - сообщил мэр города.

Дмитрий Шевченко добавил, что мощности хватит для помощи и соседним городам Донецкой Народной Республики.

Напомним, что Челябинская область планирует восстановить здание пенсионного фонда в Волновахе до конца 2023 года. На объекте работают как представители Южного Урала, так и местные специалисты.

Кроме того, Челябинская область помогла отремонтировать отделение многофункционального центра в Ясиноватой. Строители выполнили перепланировку здания, выполнили отделочные работы и оснастили МФЦ техникой.

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