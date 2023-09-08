В Ясиноватой открылось первое отеделение МФЦ

Первое отделение МФЦ в Ясиноватой рассчитано на семь окон. Фото: Минэкономразвития ДНР

Первое отделение Многофункционального центра открылось в Ясиноватой. Помещение для будущего МФЦ помог отремонтировать регион-шеф Челябинская область. Строители выполнили перепланировку здания, выполнили отделочные работы и оснастили МФЦ техникой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития ДНР.

— Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не могли лишить жителей города Ясиноватой возможности получать государственные услуги по принципу «одного окна». Открытие отделения состоялось благодаря плодотворной работе шеф-региона Челябинской области, — заявил глава Минэкономразвития Владимир Зверков.

В пресс-службе ведомства добавили, что отделение рассчитано на семь окон.

Как сообщала «КП Донецк», в ДНР с начала года открыли 15 отделений МФЦ. Они появились в Мариуполе, Амвросиевке, Дебальцево и других городах региона. Всего в Республике работает 38 отделений МФЦ.

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