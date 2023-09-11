СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РЗСО по двум районам Донецка

ВСУ выпустили восемь ракет из РЗСО по столице ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Украинские боевики выпустили по столице ДНР восемь ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:35 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено восемь ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что Червоногвардейский район подвергся обстрелу ВСУ. В результате этого обстрела получил ранения мужчина, которого доставили в больницу.

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