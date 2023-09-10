Число обработанных протоколов на выборах в Народный Совет ДНР превысило 73%

Число обработанных протоколов на выборах в НС ДНР превысило 73% Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На данный момент число обработанных протоколов на выборах в Народный Совет ДНР составляет 73,66% протоколов, а в Донецкий городской совет - 60,71%. Об этом сообщили в информационном центре Избирательной комиссии региона.

- Обработано протоколов - 73,66% «Единая Россия» - 77,96%. ЛДПР - 6,44%. КПРФ - 6,43%. «Новые люди» - 4,99%», «Справедливая Россия — Патриот — За правду!» - 3,32% - свидетельствуют данные информационного табло в инфоцентре избиркома ДНР.

По итогам обработки 60,71% протоколов по выборам в Донецкий городской совет, «Единая Россия» набрала 75,72%, за ними политические партии расположились в таком порядке: ЛДПР — 7,12%, КПРФ — 5,53%, «Новые люди» — 5,29%, СРПЗП — 5,07%.

Напомним, что временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил международных экспертов за их работу на выборах в регионе. По его словам, они проявили смелость и профессионализм.

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