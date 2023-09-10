От обстрела ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки ранен мужчина

В Червоногвардейском районе Макеевки ранен мужчина в результате обстрела ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

От обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Червоногвардейском районе Макеевки ранен мужчина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 сентября по состоянию на 18:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Червоногвардейском районе Макеевки по улице Кальмиусской, 117 ранен мужчина 1962 года рождения, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, мужчина получил ранения примерно в 14:15. Тогда противник выпустил два снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Семеновка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно с двух часов дня выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 25 снарядов из артиллерии калибром 155 мм.

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