ВСУ за 20 минут выпустили по Никитовскому району Горловки 11 кассетных снарядов

ВСУ выпустили по Горловке 11 кассетных снарядов Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Никитовскому району Горловки 11 кассетных снарядов. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Дзержинск. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Укрианы по направлению: 17:00 – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено четрые снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 17:10 по 17:20 украинские боевики из района населенного пункта Дзержинск выпустили еще семь кассетных боеприпасов по Никитовскому району Горловки.

Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно с двух часов дня выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 25 снарядов из артиллерии калибром 155 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за 25 минут выпустили по трем городам ДНР 23 снаряда из артиллерии

Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 23 натовских снаряда за 25 минут (подробнее)