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НовостиПолитика10 сентября 2023 14:36

ВСУ за 20 минут выпустили по Никитовскому району Горловки 11 кассетных снарядов

ВСУ ввели огонь из района населенного пункта Дзержинск, выпустив 11 кассетных снарядов по Никитовскому району Горловки
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Горловке 11 кассетных снарядов

ВСУ выпустили по Горловке 11 кассетных снарядов

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Никитовскому району Горловки 11 кассетных снарядов. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Дзержинск. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Укрианы по направлению: 17:00 – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено четрые снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 17:10 по 17:20 украинские боевики из района населенного пункта Дзержинск выпустили еще семь кассетных боеприпасов по Никитовскому району Горловки.

Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно с двух часов дня выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 25 снарядов из артиллерии калибром 155 мм.

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