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НовостиПолитика10 сентября 2023 11:53

ВСУ за 25 минут выпустили по трем городам ДНР 23 снаряда из артиллерии

Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 23 натовских снаряда за 25 минут
Владислав ГУЩИН
Украинские боевики за 25 минут выпустили по трем городам ДНР 23 снаряда из артиллерии

Украинские боевики за 25 минут выпустили по трем городам ДНР 23 снаряда из артиллерии

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с двух часов дня выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 25 снарядов из артиллерии калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:15 – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 14:00 по 14:25 украинские боевики обстреляли Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка. За это время противник выпустил 14 натовских снарядов со своих позиций в Карловке и Галицыновке.

Кроме того, с 14:07 по 14:15 ВСУ выпустили по Ясиноватскому району семь снарядов калибром 155 мм из района населенного пункта Орловка.

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