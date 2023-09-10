ВСУ за 25 минут выпустили по трем городам ДНР 23 снаряда из артиллерии

Украинские боевики за 25 минут выпустили по трем городам ДНР 23 снаряда из артиллерии Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с двух часов дня выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 25 снарядов из артиллерии калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:15 – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 14:00 по 14:25 украинские боевики обстреляли Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка. За это время противник выпустил 14 натовских снарядов со своих позиций в Карловке и Галицыновке.

Кроме того, с 14:07 по 14:15 ВСУ выпустили по Ясиноватскому району семь снарядов калибром 155 мм из района населенного пункта Орловка.

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