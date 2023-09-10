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НовостиПолитика10 сентября 2023 6:15

Пять человек ранены и двое погибло под обстрелами ВСУ в ДНР 9 сентября

ВСУ за 9 сентября выпустили по территории ДНР 225 единиц различных боеприпасов
Владислав ГУЩИН
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 225 единиц различных боеприпасов

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 225 единиц различных боеприпасов

Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за сутки погибли два человека, еще пять жителей ДНР получили ранения. Противник по территории Республики выпустил 225 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском, Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Ясиноватой, Калининском районе Горловки, - отмечают в ведомстве.

Под огнем украинских боевиков оказались четыре населенных пункта – Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры в Киевском районе Донецка.

- На Донецком направлении противник совершил 65 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском четыре обстрела из артиллерии 155 мм. На Ясиноватском 11 обстрелов из артиллерии 155 мм в том числе с кассетной боевой частью, - добавили военные эксперты.

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