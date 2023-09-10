Пять человек ранены и двое погибло под обстрелами ВСУ в ДНР 9 сентября

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 225 единиц различных боеприпасов Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за сутки погибли два человека, еще пять жителей ДНР получили ранения. Противник по территории Республики выпустил 225 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском, Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Ясиноватой, Калининском районе Горловки, - отмечают в ведомстве.

Под огнем украинских боевиков оказались четыре населенных пункта – Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры в Киевском районе Донецка.

- На Донецком направлении противник совершил 65 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском четыре обстрела из артиллерии 155 мм. На Ясиноватском 11 обстрелов из артиллерии 155 мм в том числе с кассетной боевой частью, - добавили военные эксперты.

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