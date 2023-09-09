Пушилин сообщил о гибели 2 и ранении 4 жителей ДНР от обстрелов ВСУ 9 сентября

На территории ДНР от украинских обстрелов погибли и были ранены мирные люди. Фото: ТГ/Пушилин

На территории ДНР под обстрелами ВСУ 9 сентября погибли и были ранены мирные люди. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

- В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины сегодня погибли два мирных жителя - мужчины в Киевском и Куйбышевском районе Донецка. Ранены четыре человека: два строителя в Ясиноватой и два мирных жителя в Киевском районе Донецка, - заявил он.

Глава региона также добавил, что обстрелами были повреждены шесть жилых домов, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры в столице ДНР.

В целом за день украинские войска совершили 69 обстрелов Донецкой Народной Республики, выпустив в ее направлении 198 боеприпасов. При этом применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

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