Эксперт из Камеруна: Голосование в ДНР показало, что люди хотят жить в России

Общения с жителями Республики во время выборов показало, что они хотят жить в России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Международный эксперт из Камеруна Кларисса Вийдорвен на встрече с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным заявила, что общения с жителями Республики на избирательных участках показало, что они хотят жить в России, где они счастливы.

- В ходе предыдущих дней мы много посещали различные избирательные участки, много ездили и могу однозначно заявить, что сегодня этот регион не находится под какой-либо оккупацией, это — свободный регион. Мы много общались с местным населением, и мы видим, что это их намерение, их желание и что они счастливы, - сказала Вийдорвен.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике за избирательным процессом следили международные эксперты из Индонезии, Ирана, Камеруна, Португалии, Сербии, США и Франции.

Кроме того, врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил международных экспертов за их работу на выборах в регионе. По его словам, они проявили смелость и профессионализм.

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