Жители Донецка активно голосуют в заключительный день голосования

Дончане активно голосуют в заключительный день голосования Фото: Иван ЖИЛЯК

Жители столицы ДНР с самого утра активно голосуют в заключительный день голосования. На некоторых участках после открытия наблюдалась очередь. Об этом ДАН сообщила председатель одной из участковых избирательных комиссий Мария Хомченко.

- Сегодня последний день голосования. Уже с утра была небольшая очередь из избирателей. Сейчас уже нет, но люди постоянно подходят, вовлеченность людей хорошая, это радует. Идет и молодежь, и пенсионеры — разные возрастные группы. У всех настроение отличное, видно, что для людей это некий праздник, - отметила Хомченко.

Она добавила, что для членов избирательной комиссии сегодня волнительный день. Ведь после закрытия участков необходимо все верно подсчитать, выполнить свою работу до конца.

Напомним, что Донецкая Народная Республика занимает лидирующее место среди всех регионов России по уровню явки на выборы в законодательные органы. 10 сентября избирательные участки будут работать с 8:00 до 15:00.

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